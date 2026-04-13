Alimak Group AB Aktie

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WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alimak Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimak Group AB wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,63 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,74 SEK je Aktie erzielt worden.

Alimak Group AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,70 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,71 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,96 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,87 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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