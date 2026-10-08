Alimak Group AB Aktie

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WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Alimak Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimak Group AB veröffentlicht voraussichtlich am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,86 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,80 Prozent erhöht. Damals waren 1,25 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,84 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,54 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 5,71 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,15 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,87 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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