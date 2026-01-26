Alimak Group AB Aktie
WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alimak Group AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alimak Group AB wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,69 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,83 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 1,72 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,85 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,95 Milliarden SEK, gegenüber 7,10 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alimak Group AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Alimak Group AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Alimak Group AB
Aktien in diesem Artikel
|Alimak Group AB
|138,40
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.