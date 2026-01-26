Alimak Group AB Aktie

Alimak Group AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alimak Group AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alimak Group AB wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,69 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,83 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 1,72 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,85 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,95 Milliarden SEK, gegenüber 7,10 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alimak Group AB

Analysen zu Alimak Group AB

Aktien in diesem Artikel

Alimak Group AB

