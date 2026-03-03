Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alimentation Couche-Tard präsentiert in der voraussichtlich am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,827 USD je Aktie gegenüber 0,970 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,25 Milliarden USD für Alimentation Couche-Tard, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 29,69 Milliarden CAD erzielt wurde.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,79 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 74,88 Milliarden USD, gegenüber 101,52 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at