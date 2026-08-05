Erste Schätzungen: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,50 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 DKK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,53 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,40 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,25 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,31 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at