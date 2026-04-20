Erste Schätzungen: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,70 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B noch 1,60 DKK je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,70 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,52 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,26 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,40 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,12 Milliarden DKK, gegenüber 6,31 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at