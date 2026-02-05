Erste Schätzungen: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,30 DKK je Aktie gegenüber 0,770 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,88 Prozent auf 1,71 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,64 DKK im Vergleich zu 3,68 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,26 Milliarden DKK, gegenüber 5,54 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at