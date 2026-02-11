Erste Schätzungen: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alkami Technology wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,141 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alkami Technology -0,080 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Alkami Technology im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,95 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD, gegenüber -0,410 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 443,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 333,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at