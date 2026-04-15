Erste Schätzungen: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alkami Technology lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alkami Technology die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,182 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alkami Technology einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,02 Prozent auf 125,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,806 USD aus. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 528,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 443,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at