Alkami Technology Aktie

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WKN DE: A3CMGH / ISIN: US01644J1088

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alkami Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alkami Technology präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,197 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alkami Technology -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkami Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 133,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,788 USD im Vergleich zu -0,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 529,9 Millionen USD, gegenüber 443,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

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