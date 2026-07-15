Erste Schätzungen: Alkami Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alkami Technology gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alkami Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,153 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,84 Prozent auf 128,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,779 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 529,7 Millionen USD, gegenüber 443,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at