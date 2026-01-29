Alkem Laboratories Aktie

WKN DE: A2ACU0 / ISIN: INE540L01014

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alkem Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alkem Laboratories präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 57,79 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alkem Laboratories 52,34 INR je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,70 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,74 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 209,24 INR je Aktie, gegenüber 181,11 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 145,79 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 129,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

