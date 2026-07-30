Alkem Laboratories Aktie
WKN DE: A2ACU0 / ISIN: INE540L01014
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alkem Laboratories verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alkem Laboratories wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 47,04 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,33 Prozent verringert. Damals waren 55,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,40 Prozent auf 37,89 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 198,92 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 192,51 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 165,68 Milliarden INR, gegenüber 147,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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