Alkyl Amines Chemicals Aktie
WKN DE: A3CPM0 / ISIN: INE150B01039
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Alkyl Amines Chemicals legt Quartalsergebnis vor
Alkyl Amines Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alkyl Amines Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 9,67 INR in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,43 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 39,77 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 35,20 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,77 Milliarden INR, gegenüber 15,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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