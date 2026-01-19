Alkyl Amines Chemicals Aktie

Alkyl Amines Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPM0 / ISIN: INE150B01039

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alkyl Amines Chemicals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alkyl Amines Chemicals wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 8,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,97 Prozent erhöht. Damals waren 8,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,71 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 41,85 INR aus. Im Vorjahr waren 36,40 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 16,20 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 15,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Alkyl Amines Chemicals Ltd Registered Shs 1 590,50 -2,84% Alkyl Amines Chemicals Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

