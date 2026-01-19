Erste Schätzungen: Alkyl Amines Chemicals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alkyl Amines Chemicals wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 8,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,97 Prozent erhöht. Damals waren 8,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,71 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 41,85 INR aus. Im Vorjahr waren 36,40 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 16,20 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 15,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at