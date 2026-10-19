Erste Schätzungen: Alkyl Amines Chemicals präsentiert Quartalsergebnisse

Alkyl Amines Chemicals wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 13,85 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,40 INR je Aktie erzielt worden.

Alkyl Amines Chemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,57 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 42,05 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 35,20 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,30 Milliarden INR, gegenüber 15,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at