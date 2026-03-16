Allbird a Aktie
WKN DE: A40J6S / ISIN: US01675A2087
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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allbirds A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Allbirds A veröffentlicht voraussichtlich am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allbirds A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,230 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 56,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -9,387 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -11,870 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 161,4 Millionen USD, gegenüber 189,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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