Erste Schätzungen: Allegheny Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Allegheny Technologies lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allegheny Technologies 1,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 2,85 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4,98 Milliarden USD im Vergleich zu 4,59 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at