Erste Schätzungen: Allegheny Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allegheny Technologies wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,866 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allegheny Technologies einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD – ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allegheny Technologies 1,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,59 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,36 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at