Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allegheny Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Allegheny Technologies wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,866 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allegheny Technologies einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD – ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allegheny Technologies 1,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,59 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,36 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allegheny Technologies Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Allegheny Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Allegheny Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Allegheny Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Allegheny Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)