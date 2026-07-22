Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allegheny Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Allegheny Technologies wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Allegheny Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD im Vergleich zu 1,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,45 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,59 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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