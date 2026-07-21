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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Allegiant Travel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Allegiant Travel lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Allegiant Travel -3,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 979,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 42,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,45 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,61 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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