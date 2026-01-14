Erste Schätzungen: Allegro Microsystems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allegro Microsystems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,140 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allegro Microsystems einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,13 Prozent auf 220,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,525 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 867,5 Millionen USD, gegenüber 725,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at