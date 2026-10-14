Allegro Microsystems Aktie
WKN DE: A2QGE6 / ISIN: US01749D1054
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allegro Microsystems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Allegro Microsystems wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,245 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allegro Microsystems 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 270,8 Millionen USD – ein Plus von 26,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allegro Microsystems 214,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 890,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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