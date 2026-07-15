Erste Schätzungen: Allegro Microsystems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allegro Microsystems wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Allegro Microsystems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 251,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 203,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,992 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 890,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at