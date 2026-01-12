Alleima AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DSME / ISIN: SE0017615644

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alleima Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alleima Registered wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,47 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alleima Registered ein EPS von 1,18 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,33 Prozent auf 4,57 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,19 SEK, gegenüber 4,88 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 18,71 Milliarden SEK im Vergleich zu 19,69 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

