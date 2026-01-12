Alleima AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DSME / ISIN: SE0017615644
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alleima Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alleima Registered wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,47 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alleima Registered ein EPS von 1,18 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,33 Prozent auf 4,57 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,19 SEK, gegenüber 4,88 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 18,71 Milliarden SEK im Vergleich zu 19,69 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alleima AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Alleima Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Alleima Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25