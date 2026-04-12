Erste Schätzungen: Alleima Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alleima Registered wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,57 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,48 Milliarden SEK – ein Minus von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alleima Registered 5,15 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,73 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,68 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,09 Milliarden SEK, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at