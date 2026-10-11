Alleima AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DSME / ISIN: SE0017615644

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alleima Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alleima Registered lädt voraussichtlich am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,842 SEK je Aktie gegenüber 0,340 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Alleima Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,38 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alleima Registered 4,22 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,87 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,68 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,77 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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