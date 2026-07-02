Alleima AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DSME / ISIN: SE0017615644
|
02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alleima Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Alleima Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,29 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alleima Registered ein EPS von 0,810 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,25 Prozent auf 4,61 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Alleima Registered noch 4,77 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,47 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,68 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,14 Milliarden SEK, gegenüber 18,63 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alleima AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Alleima Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Alleima Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Alleima Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26