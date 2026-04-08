Alliance Data Systems Aktie

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WKN: 934251 / ISIN: US0185811082

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alliance Data Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Data Systems gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 992,6 Millionen USD – ein Minus von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alliance Data Systems 1,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,20 USD, gegenüber 10,89 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 3,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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