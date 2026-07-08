Erste Schätzungen: Alliance Data Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Data Systems wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 960,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,89 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at