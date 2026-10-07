Alliance Data Systems Aktie

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WKN: 934251 / ISIN: US0185811082

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Alliance Data Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Data Systems lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,35 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,40 Prozent verringert. Damals waren 3,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,01 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,28 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,01 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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