Erste Schätzungen: AllianceBernstein informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AllianceBernstein wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AllianceBernstein im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,940 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 956,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD im Vergleich zu 3,71 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at