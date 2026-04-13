AllianceBernstein Aktie
WKN DE: A0JEGN / ISIN: US01881G1067
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AllianceBernstein mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AllianceBernstein wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,833 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AllianceBernstein ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 896,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,45 USD, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 3,68 Milliarden USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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