Erste Schätzungen: AllianceBernstein mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AllianceBernstein wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,833 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AllianceBernstein ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 896,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,45 USD, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 3,68 Milliarden USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at