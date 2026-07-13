Erste Schätzungen: AllianceBernstein präsentiert Quartalsergebnisse

AllianceBernstein wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass AllianceBernstein für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,827 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 907,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,73 Milliarden USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at