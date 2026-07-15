Erste Schätzungen: Alliant Energy legt Quartalsergebnis vor

Alliant Energy wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,689 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 988,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alliant Energy einen Umsatz von 961,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber 3,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at