Erste Schätzungen: Alliant Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alliant Energy stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,833 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Alliant Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,39 Milliarden USD, gegenüber 4,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at