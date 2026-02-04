Erste Schätzungen: Alliant Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alliant Energy äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,587 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alliant Energy noch 0,580 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 49,02 Prozent auf 497,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,21 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,06 Milliarden USD, gegenüber 3,98 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

