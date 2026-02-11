Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Quartalszahlen in Sicht 11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Allianz präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allianz gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

Allianz wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,12 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,31 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Allianz 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,22 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allianz 45,90 Milliarden EUR umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 28,45 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 25,20 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 183,01 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 137,01 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

