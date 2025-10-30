Erste Schätzungen: Allianz SE Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allianz SE Un wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,839 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allianz SE Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,94 Milliarden USD aus.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 214,07 Milliarden USD, gegenüber 148,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at