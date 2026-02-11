Erste Schätzungen: Allianz SE Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allianz SE Un wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allianz SE Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,848 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 51,17 Prozent auf 23,91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,73 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 213,48 Milliarden USD, gegenüber 148,20 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at