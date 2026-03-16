Allied Gold Aktie
WKN DE: A417BV / ISIN: CA01921D2041
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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allied Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Allied Gold wird voraussichtlich am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allied Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 CAD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 427,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 238,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie, gegenüber -1,770 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,00 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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