Allied Machinery a Aktie
ISIN: CNE1000053Y9
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allied Machinery A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Allied Machinery A lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,326 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Allied Machinery A 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Allied Machinery A mit einem Umsatz von insgesamt 418,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,65 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY, gegenüber 0,950 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,63 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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