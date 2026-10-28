Erste Schätzungen: Allot Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Allot Communications lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Allot Communications die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,089 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Allot Communications einen Umsatz von 26,4 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 116,4 Millionen USD, gegenüber 102,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at