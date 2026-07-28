Allot Communications LtdShs Aktie
WKN DE: A0LE7C / ISIN: IL0010996549
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allot Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Allot Communications gibt voraussichtlich am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,057 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 27,5 Millionen USD gegenüber 24,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 115,8 Millionen USD im Vergleich zu 102,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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