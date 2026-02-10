Erste Schätzungen: Allot Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Allot Communications wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent auf 27,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,231 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 101,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 92,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

