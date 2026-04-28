Erste Schätzungen: Allot Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allot Communications wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Allot Communications für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,83 Prozent auf 26,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,308 USD je Aktie, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 115,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 102,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at