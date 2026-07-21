Erste Schätzungen: Allstate gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allstate wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

22 Analysten schätzen, dass Allstate für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,03 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,21 USD im Vergleich zu 38,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 62,14 Milliarden USD, gegenüber 67,69 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at