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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Allstate gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allstate wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Allstate noch ein Gewinn pro Aktie von 13,95 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Allstate mit einem Umsatz von insgesamt 15,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,23 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,93 USD, gegenüber 38,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 60,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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