Erste Schätzungen: Allstate verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allstate stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,86 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allstate einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,45 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,13 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 38,06 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,67 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 67,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at