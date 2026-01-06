Erste Schätzungen: Ally Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ally Financial wird voraussichtlich am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 47,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 7,93 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,35 Milliarden USD.

